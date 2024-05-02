Семь мигрантов прятались от полицейских на складах в Новосибирске

Об этом сообщили в Транспортной полиции Сибири.
В рейда участвовали сотрудники УТ МВД России по СФО, регионального УФСБ, ОМОН и миграционной службы. Семерых иностранцев задержали на двух складах Новосибирска. Выяснилось, что два человека ранее привлекались за нарушение режима пребывания в России, но так не удосужились оформить документы и покинуть страну.
На найденных мигрантов завели административные дела.
Ранее «МК в Новосибирске» писал о том, что с автомоек Новосибирска в военкомат привезли бывших мигрантов.