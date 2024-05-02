В Иркутской области увеличили соцвыплаты медикам в небольших городах и селах

В населенных пунктах, в которых проживает не более 50 тысяч человек, размер выплаты врачам увеличили до 50 тысяч рублей, для среднего медперсонала — до 30 тысяч рублей. В населенных пунктах с численностью населения не выше 100 тысяч человек размер выплаты врачам увеличили до 29 тысяч рублей, для среднего медперсонала — до 13 тысяч рублей.