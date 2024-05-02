В Иркутской области увеличили соцвыплаты медикам в небольших городах и селах

С 1 марта 2024 года по поручению президента РФ были повышены размеры ежемесячных специальных соцвыплат для медработников сельской местности, районных центров и малых городов. В Иркутской области свыше 6 тысяч таких медиков получили повышенные выплаты в апреле. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ОСФР по региону.
В населенных пунктах, в которых проживает не более 50 тысяч человек, размер выплаты врачам увеличили до 50 тысяч рублей, для среднего медперсонала — до 30 тысяч рублей. В населенных пунктах с численностью населения не выше 100 тысяч человек размер выплаты врачам увеличили до 29 тысяч рублей, для среднего медперсонала — до 13 тысяч рублей.
Всего с начала 2024 года в Приангарье более 13 тысяч медработников из 69 медицинских учреждений получили от ОСФР специальную социальную выплату на сумму более 431 млн рублей.
Выплата осуществляется в течение 7 рабочих дней со дня получения корректных сведений из медицинской организации.