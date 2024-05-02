В Волгограде на Пасху и Красную горку пустят дополнительные автобусы до кладбищ

В Волгограде в дни празднования православной Пасхи и Красной горки пустят дополнительные автобусы к городским кладбищам. 5 и 12 мая 2024 года мэрия отправит на маршруты более 45 единиц транспорта. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации города, дополнительные автобусы на Пасху и Красную горку в Волгограде будут ходить с 9.00 до 15.00.
«По мнению священнослужителей, посещение могил близких людей на Пасху не имеет религиозных корней, в этот день принято посещать церковь, отдыхать, проводить время в кругу семьи», — напоминают в мэрии.
Но на всякий случай автобусы на кладбища пустят на оба православных праздника. Плюс к этому в городе в воскресенье увеличат число рейсов электротранспорта.
В Краснооктябрьском районе автобус пойдет от остановки «ул. 39-я Гвардейская» до Краснооктябрьского кладбища. В Дзержинском до Моторного кладбища пустят автобусы от остановки «ул. Землячки». На старое и новое кладбища Ворошиловского района доехать можно от остановок «Площадь Советская» и «Обувная фабрика». До кладбища Кировского района — от остановок «пос. Руднева» и «ВолгоГРЭС». В Красноармейском пустят четыре маршрута: до нового и старого кладбищ автобусы будут ходить от кинотеатра «Юбилейный» и бульвара Энгельса.
В автобусах будут действовать проездные, льготы и карта «Волна». Отходить от остановок они будут по мере заполнения.
На Алюминиевское кладбище в Тракторозаводском районе также можно доехать на регулярных автобусах № 43, № 68 и № 13, на Верхнезареченское — на автобусах № 61 и № 10с. На Краснооктябрьское — на автобусах и маршрутках № 59, № 56, № 13, № 10с. К Вишневскому кладбищу ходит маршрутка № 8с. На кладбища Ворошиловского — автобусы № 88 и № 89, Кировского — № 3с, Красноармейского — № 43б.