В Волгограде на Пасху и Красную горку пустят дополнительные автобусы до кладбищ

В Краснооктябрьском районе автобус пойдет от остановки «ул. 39-я Гвардейская» до Краснооктябрьского кладбища. В Дзержинском до Моторного кладбища пустят автобусы от остановки «ул. Землячки». На старое и новое кладбища Ворошиловского района доехать можно от остановок «Площадь Советская» и «Обувная фабрика». До кладбища Кировского района — от остановок «пос. Руднева» и «ВолгоГРЭС». В Красноармейском пустят четыре маршрута: до нового и старого кладбищ автобусы будут ходить от кинотеатра «Юбилейный» и бульвара Энгельса.