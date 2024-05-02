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Впервые в Перми в Пасхальном фестивале примут участие артисты Большого театра

Управлять сводным симфоническим оркестром Мариинского и Большого театров будет Валерий Гергиев.

Источник: предоставлено Минкультом Пермского края

4 мая в 16.00 в Перми, в обновленном Большом концертном зале краевой филармонии, пройдет XХIII Московский Пасхальный фестиваль (6+).

Впервые за всю историю Пасхального фестиваля в нем примут участие артисты Большого театра — симфоническую программу представит сводный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров. Это связано с тем, что бессменный художественный руководитель и инициатор проведения Московского Пасхального фестиваля — народный артист России, прославленный дирижер Валерий Гергиев с прошлого года стал генеральным директором не только Мариинского театра, но и Большого.

В этом году фестиваль приурочен не только к Пасхе, но и к юбилеям великих композиторов: Николая Римского-Корсакова, Модеста Мусоргского и Михаила Глинки. Поэтому в концерте прозвучат их произведения.

музыка