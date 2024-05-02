Впервые в Перми в Пасхальном фестивале примут участие артисты Большого театра

Впервые за всю историю Пасхального фестиваля в нем примут участие артисты Большого театра — симфоническую программу представит сводный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров. Это связано с тем, что бессменный художественный руководитель и инициатор проведения Московского Пасхального фестиваля — народный артист России, прославленный дирижер Валерий Гергиев с прошлого года стал генеральным директором не только Мариинского театра, но и Большого.