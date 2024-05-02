Со 2 по 4 мая на маршруте между Самарой и Тольятти не будет ездить «Ласточка»

Со 2 по 4 мая скорый поезд «Ласточка» не будет ездить между Самарой и Тольятти, предупреждает пресс-служба Самарской ППК. Его заменят на состав ЭД4М из шести вагонов. Такую замену в компании объясняют производственной необходимостью.
Замена 2 и 3 мая произойдет на маршрутах из Самары в Тольятти (время отправления — 14.00 и 20.15). В эти же дни «Ласточку» заменят на другой состав на маршруте из Тольятти в Самару, который отправляется в 17.05.
Кроме того, замена 3 и 4 мая коснется состава, который едет из Тольятти в Самару в 06.34.