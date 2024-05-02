Чего ждать от иркутской погоды в мае — предварительный прогноз синоптиков

«Предварительно, по ночам в Иркутской области в мае будет от плюс двух до плюс семи градусов, в отдельные ночи — заморозки до минус пяти. Днем в основном тепло — плюс 17−22 градуса, только несколько дней в первой половине месяца могут быть прохладными — плюс 10−15 градусов. В северных и верхнеленских районах по ночам ждем минус 2 — плюс 3 градуса, местами плюс 7, а во второй половине месяца — 0 — плюс 5. Днем в этих районах плюс 12 — 17 градусов, в третьей декаде —15 — 20 тепла».