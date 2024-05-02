Над пятью российскими регионами перехвачено и сбито 12 БПЛА

Пять БПЛА сбиты и перехвачены над Брянской областью, три — над Краснодарским краем, два — над Ростовской областью, по одному — над Курской и Белгородской областями.



Доходы Euroclear от активов РФ с января составили 1,6 млрд евро

Чистая прибыль от работы с ними только с середины февраля составила 557 млн евро.



Российский флаг станет обязательным для автомобильных номеров

Тех автомобилистов, которые ранее получили номера без триколора, поправки не коснутся.



Медведчук назвал имена организаторов одесской трагедии 2014 года

По словам политика, все они понесут неотвратимое наказание.



В столице Нигера подняли флаги России

Это было сделано, чтобы отметить «узы дружбы и сотрудничества» между странами.