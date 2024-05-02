В Красноярске вводят противопожарный режим. Запрещено разводить костры жарить шашлыки

В условиях особого режима будут увеличены штрафы за нарушение правил противопожарной безопасности. Для физических лиц они составят от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 60 тысяч рублей, для предпринимателей — от 60 до 80 тысяч рублей и для юридических лиц — от 400 до 800 тысяч рублей. За повторное нарушение грозит еще больший штраф.