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В Красноярске вводят противопожарный режим. Запрещено разводить костры жарить шашлыки

Глава Красноярска Владислав логинов подписал постановление о введении в городе противопожарного режима.

Источник: Мэрия Красноярска

Глава Красноярска Владислав Логинов подписал постановление о введении в городе противопожарного режима. Он начнет действовать с 3 мая и продлится до 31 мая.

«Вводим эту меру на опережение, чтобы в период потепления и длинных выходных обстановка с ландшафтными возгораниями не обострилась», — написал Владислав Логинов.

Во время действования режима запрещено разводить костры и проводить любые пожароопасные работы на территориях населенных пунктов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений. Также запрещается пал травы, отходов и бытового мусора.

Строжайше запрещается разводить костры, сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, а также использовать открытый огонь для приготовления пищи, в том числе на мангалах и жаровнях.

В условиях особого режима будут увеличены штрафы за нарушение правил противопожарной безопасности. Для физических лиц они составят от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 60 тысяч рублей, для предпринимателей — от 60 до 80 тысяч рублей и для юридических лиц — от 400 до 800 тысяч рублей. За повторное нарушение грозит еще больший штраф.

Красноярцев просят с пониманием отнестись к ограничениям и соблюдать все меры безопасности.

штрафы