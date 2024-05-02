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В Ялте перенесли открытие канатки Мисхор-Ай-Петри

Техническое открытие канатной дороги на ЮБК перенесли из-за погодных условий.

В Ялте отложили запуск канатной дороги на Ай-Петри из-за погодных условий. Об этом сообщили в телеграм-канале Туристического центра Ай-Петри.

На южном берегу Крыма отложено техническое открытие отремонтированной канатной дороги Мисхор-Ай-Петри. Запуск перенесли из-за сильного ветра, который достигал 15 м/с.

Напомним, канатная дорога на плато горы Ай-Петри закрыта с 2022 года. В прошлом году провели капитальный ремонт объекта. В ходе работ был установлен новый центр с кассами и санузлами, а также стоянка на 250 машин и автобусов.

туризм и отдых