В Ялте перенесли открытие канатки Мисхор-Ай-Петри

В Ялте отложили запуск канатной дороги на Ай-Петри из-за погодных условий. Об этом сообщили в телеграм-канале Туристического центра Ай-Петри.
На южном берегу Крыма отложено техническое открытие отремонтированной канатной дороги Мисхор-Ай-Петри. Запуск перенесли из-за сильного ветра, который достигал 15 м/с.
Напомним, канатная дорога на плато горы Ай-Петри закрыта с 2022 года. В прошлом году провели капитальный ремонт объекта. В ходе работ был установлен новый центр с кассами и санузлами, а также стоянка на 250 машин и автобусов.