В Термезском зоопарке начали чипировать краснокнижных обитателей

Чипирование происходит по распоряжению главы Минэкологии. На первом этапе были чипированы занесенные в Красную книгу Узбекистана белоголовый сип, степной орел, винторогий козел и бухарский горный баран.
В процессе создания системы электронных паспортов обитателей зоопарка и ведения реестра вся информация будет внесена в единую электронную базу данных, что поможет контролировать охрану животных.
Всего в Термезском зоопарке содержится 488 редких животных — 40 хищников, 84 пресмыкающихся, 47 копытных и 317 птиц.