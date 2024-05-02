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В Термезском зоопарке начали чипировать краснокнижных обитателей

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Систему электронных паспортов начали внедрять в зоопарке Термеза. Уже чипировано несколько животных и птиц из Красной книги Узбекистана, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Чипирование происходит по распоряжению главы Минэкологии. На первом этапе были чипированы занесенные в Красную книгу Узбекистана белоголовый сип, степной орел, винторогий козел и бухарский горный баран.

В процессе создания системы электронных паспортов обитателей зоопарка и ведения реестра вся информация будет внесена в единую электронную базу данных, что поможет контролировать охрану животных.

Всего в Термезском зоопарке содержится 488 редких животных — 40 хищников, 84 пресмыкающихся, 47 копытных и 317 птиц.

экология