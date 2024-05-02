Регистрация на X Казанский марафон продлена до 4 мая

Регистрация на участие в X Казанском марафоне продлена до полуночи 4 мая. А прием заявок на детские забеги продолжится до 7 мая включительно. Как сообщили организаторы, регистрация продлена по просьбам участников из разных регионов страны.
Юбилейный Казанский марафон пройдет 11 и 12 мая. Для участия в забеге доступны марафонская (42,2 километра) и полумарафонская (21,1 километра) дистанции, а также на 3 и 10 километров.
Зарегистрироваться на забеги можно по ссылке. Среди бегунов разыграют автомобиль: чтобы принять участие, достаточно подать заявку на одну из предложенных дистанций.
Программа марафона стартует 9 мая с международной спортивной выставки: участников ожидает деловая программа, а также выдача стартовых пакетов. Официальное открытие юбилейного Казанского марафона запланировано на 11 мая. Организаторы проведут Парад наций по аналогии с церемонией открытия Олимпийских игр.
Ранее сообщалось, что в X Казанском марафоне могут принять участие до 30 тысяч атлетов. Среди них бегуны из 14 стран: России, Казахстана, Белоруссии, Турции, Кыргызстана, Узбекистана, Украины, Румынии, ОАЭ, Египта, Вануату, Венгрии, Швеции и Бельгии.