Проект планировки аттракционов на левом берегу Ростова прошел слушания

Об этом сообщает «Ведомости Юг» со ссылкой на администрацию города. Вблизи парка «Левобережный» инвестор хочет возвести гостиницу и парк аттракционов. Проект планировки и межевания территории для строительства данных объектов успешно прошел общественные слушания. При этом еще в 2019 году инвестор получил разрешение на строительство мини-аквапарка и административно-бытового корпуса на Левобережной, 7б.



В настоящее время проект изменился и здесь планируют построить 9-этажную гостиницу, зал аттракционов, диско-зал, три бассейна и другие развлекательные объекты. Гостиница и парк аттракционов займут 7,7 га от Левобережной, 1 до Левобережной, 7б. Инвестор проекта — Геворг Карапетян, владелец ООО «Паркон», основным видом деятельности компании является деятельность ресторанов и услуг по доставке продуктов питания.