Музыкальный фонтан в Историческом сквере Екатеринбурга запустят к концу мая

В мэрии Екатеринбурга объяснили, когда в столице Урала заработают фонтаны. Об этом рассказал заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов.
— Месячник чистоты формально завершен, — прокомментировал Алексей Бубнов. — Работа продолжается, уборка случайного мусора сделана. Дальше будет планомерная работа по посадке деревьев, цветов, в ближайшее время планируем запустить четыре фонтана.
А вот начала работы светомузыкального фонтана в Историческом сквере Екатеринбурга придется немного подождать. Впервые его запустили 18 августа 2023 года в дни празднования 300-летия уральской столицы.
— У нас значительный паводковый сброс воды, поэтому мы не смогли к 9 Мая запустить фонтан, который нам в прошлом году подарил «СБЕР» на трехсотлетие города, — сказал Алексей Бубнов. — Надеемся, что к концу мая он заработает.
Также Алексей Бубнов добавил, что сейчас перед главой Екатеринбурга стоит задача — привести город в порядок к 9 Мая. При этом в мэрии отчитались, что 90% этой работы уже выполнено.
— Отстающих районов нет. На каких-то территориях, далеко от центра города замечания есть, но, думаю, к 9 Мая сможем всё устранить, — добавил заместитель главы города.