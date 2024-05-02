Музыкальный фонтан в Историческом сквере Екатеринбурга запустят к концу мая

— У нас значительный паводковый сброс воды, поэтому мы не смогли к 9 Мая запустить фонтан, который нам в прошлом году подарил «СБЕР» на трехсотлетие города, — сказал Алексей Бубнов. — Надеемся, что к концу мая он заработает.