Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинцев пригласили посмотреть кино под открытым небом

В честь празднования Победы в Великой Отечественной войне в челябинском Саду Победы состоятся кинопоказы под открытым небом. Какие фильмы могут посмотреть жители и гости города, рассказали в пресс-службе управления культуры Челябинска.

Источник: соцсети

Уже в эту субботу, 4 мая, в 14:00 горожане смогут насладиться фильмом «Живые и мёртвые» (12+), а в следующие пятницу и субботу, 10 и 11 мая — фильмом «Белый тигр» разных годов (12+ и 18+).

18 мая в 12:00 пройдёт концерт с игровой программой «Традиции моей семьи. Играем всей семьёй». 19 мая в 14:00 посетителям покажут фильм «Артек. Большое путешествие» 2021 года (6+), а 25 мая — «Питомец Юрского периода. Утраченная тайна» 2023 года (12+).

Ну, а 9 мая в Челябинске с концертной программой выступит исполнитель Григорий Лепс.

кино