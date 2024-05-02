Челябинцев пригласили посмотреть кино под открытым небом

Уже в эту субботу, 4 мая, в 14:00 горожане смогут насладиться фильмом «Живые и мёртвые» (12+), а в следующие пятницу и субботу, 10 и 11 мая — фильмом «Белый тигр» разных годов (12+ и 18+).
18 мая в 12:00 пройдёт концерт с игровой программой «Традиции моей семьи. Играем всей семьёй». 19 мая в 14:00 посетителям покажут фильм «Артек. Большое путешествие» 2021 года (6+), а 25 мая — «Питомец Юрского периода. Утраченная тайна» 2023 года (12+).
Ну, а 9 мая в Челябинске с концертной программой выступит исполнитель Григорий Лепс.