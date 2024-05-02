В сибирской школе каждый шестой ребёнок — иностранец

«Молодец, Игнат, садись, пять», — говорит учительница.
На самом деле Игната зовут Хикматулло, русское имя он выбрал себе сам. Это типичная сценка для школы № 27 на бульваре Постышева в Иркутске. 16% учеников здесь — иностранцы.
Телефон на уроке — необходимость.
«Больше всего из иностранцев у нас учится детей из Киргизии и Вьетнама, в “топ-5” также входят Таджикистан, Узбекистан и Армения, — рассказывает директор школы Светлана Абросимова. — Почти в каждом классе есть несколько человек».
Одна из главных проблем — языковая. Даже если у себя на родине ребёнок успешно освоил программу, например, за пятый класс, но недостаточно хорошо говорит, к шестому он фактически не готов. В старших классах проблема часто усугубляется: подросток стесняется, что чего-то не понял.
Бывает даже, что ребёнок владеет русским языком на бытовом уровне, а вот терминов из математики или физики не знает. С такими учениками приходится заниматься дополнительно.
«Отчасти помогают новые технологии: некоторым детям я разрешаю пользоваться на уроках телефоном, — говорит учитель информатики Наталья Константинова, — Не для баловства, а в качестве переводчика».
Назад в СССР.
«Чтобы ребёнок социализировался, надо вовлекать его в общественную деятельность, в школьное самоуправление, — уверена заместитель директора по воспитательной работе Ольга Кононова. — Если ему дали даже небольшое задание, например, развесить плакаты, ученик чувствует, что он важен и нужен, у него глаза горят. Когда дети общаются с детьми, это часто эффективнее разговоров со взрослыми. У нас многие иностранные ребята активно участвуют в школьной жизни. Например, председатель Совета старшеклассников — десятиклассница из Вьетнама Чан Бао Ни».
Что касается учеников из религиозных семей, в 27-й действует правило: внутри школьных стен образовательный процесс — светский. В свободное время ученицы — мусульманки покрывают голову платком, но на уроки приходят как все, с косичками.
Важен и культурный обмен. Ребята рассказывают о песнях и танцах своих народов, угощают одноклассников национальными блюдами. Запланированы экскурсии учеников в мечеть, дацан и православный храм.
«В прошлом году мы поставили исторический спектакль “Назад в СССР”, — с гордостью рассказывает учитель обществознания Ольга Головко. — Каждый класс в течение недели представлял культуру одной из народностей советского государства, а в перерывах между красивым киргизским танцем или зажигательной лезгинкой ребята ставили исторические сценки. Например, один таджикский юноша изображал активиста, поехавшего на целину».
Но усилий одной школы недостаточно, считают преподаватели. Надо чтобы широко работали языковые курсы при национально-культурных центрах и диаспорах, чтобы в семье хотя бы один-два дня в неделю говорили по-русски. Не затем, чтобы ущемить родной язык и культуру ребёнка, а, чтобы ему легче было вписаться в многонациональное российское общество.
КОММЕНТАРИЙ
Виктор Дятлов, доктор исторических наук, профессор Иркутского госуниверситета.
«Сегодняшняя экономика и демография в России таковы, что без трудовых мигрантов нам не обойтись. А значит, иноязычных детей в школах тоже будет становиться больше. При этом для учебного заведения не должно быть разницы, граждане у ребёнка родители или не граждане, законно или незаконно они находятся в стране. Школа должна учить всех».
А главная проблема тут — не столько культурная, сколько языковая. В плане буллинга — дети, конечно, народ жестокий, могут травить тех, кто не похож. Тем более, что школа -часть общества, а заметная часть общества у нас ксенофобски настроена. Но со временем дети всё равно притираются друг к другу. А вот проблему языка решить сложнее.
Когда в классе один-два ученика плохо говорят по-русски, учитель должен или заниматься ими больше, чем другими детьми, или предоставить их самим себе: «сидите на задней парте, рисуйте». И то и другое — катастрофа. Создавать отдельные классы — тем более неприемлемо, это будет гетто.
Государство должно выделять на решение этой проблемы ресурсы: доплачивать учителям за работу с детьми, которые говорят на другом языке, вовлекать ребят в российскую языковую среду. В идеале — с детского сада. В Иркутске сильная школа преподавания русского языка как иностранного. Кадры есть, дело за финансированием. Если не заняться этим сейчас, потом возникнут гораздо более серьёзные проблемы, решать которые будет намного тяжелее.