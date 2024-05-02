В сибирской школе каждый шестой ребёнок — иностранец

Когда в классе один-два ученика плохо говорят по-русски, учитель должен или заниматься ими больше, чем другими детьми, или предоставить их самим себе: «сидите на задней парте, рисуйте». И то и другое — катастрофа. Создавать отдельные классы — тем более неприемлемо, это будет гетто.



Государство должно выделять на решение этой проблемы ресурсы: доплачивать учителям за работу с детьми, которые говорят на другом языке, вовлекать ребят в российскую языковую среду. В идеале — с детского сада. В Иркутске сильная школа преподавания русского языка как иностранного. Кадры есть, дело за финансированием. Если не заняться этим сейчас, потом возникнут гораздо более серьёзные проблемы, решать которые будет намного тяжелее.