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Пасхальные куличи: 3 небанальных рецепта

Правильно приготовленный пирог может храниться около сорока дней.

Источник: Sputnik.by

В нынешнем году 2 мая в православном календаре является Чистым Четвергом.

Традиционно в этот день хозяйки не только тщательно убирали жилье, но также красили яйца и, конечно, выпекали куличи.

Кулич обязательно присутствовал на праздничном столе, у каждой хозяйки рецепт «самого вкусного» пасхального пирога — свой. Интересно, что правильно приготовленный кулич может храниться до Вознесения Господня. И даже после того, как мягкое тесто превратится в сухарь, менее вкусным кулич не становится.

Если вы начали подготовку к Пасхе, не спешите отправляться за магазинным куличом, попробуйте приготовить вкусную булочку самостоятельно.

Sputnik предлагает два небанальных рецепта куличей и рецепт вкусной творожной пасхи.

Творожная пасха без запекания

Для приготовления творожной пасхи вам понадобится:

  • творог — 500 граммов;
  • сметана — 150 граммов;
  • сливочное масло — 180 граммов;
  • мед — 3 столовые ложки;
  • грецкие орехи — ¼ чашки;
  • фисташки — 100 граммов;
  • изюм — ¼ чашки;
  • курага — 10 штук;
  • цедра лимона и апельсина — ½ фрукта;
  • ваниль — по вкусу.

Смешайте сливочное масло, мед и сахар с помощью миксера. После добавьте сметану, творог и перемешайте с помощью силиконовой лопатки. Грецкие орехи измельчите и вмешайте в полученную массу. Далее постепенно добавляйте изюм, цедру лимона, нарезанную курагу и ваниль. Перемешайте.

Полученную массу выложите в сито, предварительно застеленное марлей. Сверху полученную массу также накройте марлей. Сверху положите какой-либо твердый предмет, чтобы лишняя жидкость стекла. Оставьте будущую пасху в таком виде на ночь в холодильнике.

На следующий день выложите массу на тарелку и удалите марлю. Далее посыпьте пасху измельченными фисташками и цедрой апельсина.

Кулич с глазурью

Чтобы приготовить кулич со сладкой глазурью, вам понадобится:

молоко — 500 мл;

сухие дрожжи — 11 граммов;

мука — 1,3 кг;

куриные яйца — 6 штук;

сливочное масло или маргарин — 200 граммов;

сахар — 250 граммов;

изюм — 300 граммов;

миндаль — 200 граммов;

ванильный сахар — 1 чайная ложка.

Для приготовления глазури вам понадобится:

яичные белки — 3 штуки;

сахар — 200 граммов.

Подогреть немного молоко и растворить в нем сухие дрожжи. В полученную массу добавить 500 граммов муки и все хорошо перемешать. Поставить массу в теплое место и накрыть полотенцем, спустя полчаса масса должна вдвое увеличиться.

Далее отделить белки от желтков, растереть желтки с ванильным и обычным сахаром. Отдельно белки со щепоткой соли взбить в пену.

Спустя время в опару добавить растертые желтки и хорошо перемешать. Далее добавить размягченное сливочное масло и перемешать.

После этого добавьте в смесь взбитые белки и вновь все перемешайте. Далее вмешайте оставшуюся муку (800 граммов). Хорошо вымесите тесто, оно не должно прилипать к рукам, но и быть слишком упругим не должно.

Дайте тесту подняться, для этого поставьте его в теплое место на 50−60 минут.

Далее необходимо замочить в теплой воде изюм, через 15 минут воду слить. Изюм обсушите и обваляйте в муке (это надо для того, чтобы изюм в тесте не осел на дно) и добавьте в тесто.

Тесто с изюмом перемешать и снова поставить в теплое место.

Форму для будущего кулича смажьте маслом (выбирайте форму с учетом того, что пирог поднимется). Накройте форму с тестом пищевой пленкой.

После того как тесто вновь поднимется, форму необходимо поставить в духовку, разогретую до 100 градусов. Таким образом выпекать в течение 10 минут. Далее увеличьте температуру до 180 градусов и выпекайте кулич до готовности.

Итальянский пасхальный кулич

Опара:

молоко — 120 мл;

свежие дрожжи — 15 граммов;

сахар — 1 столовая ложка;

мука — 1 столовая ложка.

Тесто:

сливочное масло — 100 граммов;

яйца куриные — 2 штуки;

1 желток + 1 столовая ложка молока;

2 желтка чистых;

сахар — треть стакана;

мука — 3 стакана;

соль — ½ чайной ложки;

цукаты — 1 стакан;

сахарная пудра.

Готовим опару: в подогретом молоке необходимо растворить дрожжи и добавить туда 1 столовую ложку сахара и столовую ложку муки. Тщательно перемешайте, накройте пищевой пленкой и поставьте в теплое место на 30 минут.

Для того чтобы приготовить тесто, необходимо просеять муку (3 стакана) с солью. После разотрите сливочное масло с сахаром, добавьте туда яйца, желтки и уже подготовленную опару (рецепт выше).

Далее постепенно добавляйте просеянную муку и вымешивайте тесто в течение 10 минут.

Смажьте какую-либо форму маслом, поместите в нее полученное тесто и оставьте в теплом месте на два часа.

Спустя два часа добавьте в тесто цукаты; вымесите снова.

Дно в заранее подготовленной форме для выпекания смажьте маслом и застелите бумагой для выпекания.

При температуре в 110 градусов выпекайте в течение 15 минут, далее увеличьте температуру до 165 градусов и оставьте кулич еще на 20−30 минут.

Когда кулич остынет, посыпьте его сахарной пудрой.