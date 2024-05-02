Пасхальные куличи: 3 небанальных рецепта

В нынешнем году 2 мая в православном календаре является Чистым Четвергом.
Традиционно в этот день хозяйки не только тщательно убирали жилье, но также красили яйца и, конечно, выпекали куличи.
Кулич обязательно присутствовал на праздничном столе, у каждой хозяйки рецепт «самого вкусного» пасхального пирога — свой. Интересно, что правильно приготовленный кулич может храниться до Вознесения Господня. И даже после того, как мягкое тесто превратится в сухарь, менее вкусным кулич не становится.
Если вы начали подготовку к Пасхе, не спешите отправляться за магазинным куличом, попробуйте приготовить вкусную булочку самостоятельно.
Sputnik предлагает два небанальных рецепта куличей и рецепт вкусной творожной пасхи.
Творожная пасха без запекания
Для приготовления творожной пасхи вам понадобится:
- творог — 500 граммов;
- сметана — 150 граммов;
- сливочное масло — 180 граммов;
- мед — 3 столовые ложки;
- грецкие орехи — ¼ чашки;
- фисташки — 100 граммов;
- изюм — ¼ чашки;
- курага — 10 штук;
- цедра лимона и апельсина — ½ фрукта;
- ваниль — по вкусу.
Смешайте сливочное масло, мед и сахар с помощью миксера. После добавьте сметану, творог и перемешайте с помощью силиконовой лопатки. Грецкие орехи измельчите и вмешайте в полученную массу. Далее постепенно добавляйте изюм, цедру лимона, нарезанную курагу и ваниль. Перемешайте.
Полученную массу выложите в сито, предварительно застеленное марлей. Сверху полученную массу также накройте марлей. Сверху положите какой-либо твердый предмет, чтобы лишняя жидкость стекла. Оставьте будущую пасху в таком виде на ночь в холодильнике.
На следующий день выложите массу на тарелку и удалите марлю. Далее посыпьте пасху измельченными фисташками и цедрой апельсина.
Кулич с глазурью
Чтобы приготовить кулич со сладкой глазурью, вам понадобится:
молоко — 500 мл;
сухие дрожжи — 11 граммов;
мука — 1,3 кг;
куриные яйца — 6 штук;
сливочное масло или маргарин — 200 граммов;
сахар — 250 граммов;
изюм — 300 граммов;
миндаль — 200 граммов;
ванильный сахар — 1 чайная ложка.
Для приготовления глазури вам понадобится:
яичные белки — 3 штуки;
сахар — 200 граммов.
Подогреть немного молоко и растворить в нем сухие дрожжи. В полученную массу добавить 500 граммов муки и все хорошо перемешать. Поставить массу в теплое место и накрыть полотенцем, спустя полчаса масса должна вдвое увеличиться.
Далее отделить белки от желтков, растереть желтки с ванильным и обычным сахаром. Отдельно белки со щепоткой соли взбить в пену.
Спустя время в опару добавить растертые желтки и хорошо перемешать. Далее добавить размягченное сливочное масло и перемешать.
После этого добавьте в смесь взбитые белки и вновь все перемешайте. Далее вмешайте оставшуюся муку (800 граммов). Хорошо вымесите тесто, оно не должно прилипать к рукам, но и быть слишком упругим не должно.
Дайте тесту подняться, для этого поставьте его в теплое место на 50−60 минут.
Далее необходимо замочить в теплой воде изюм, через 15 минут воду слить. Изюм обсушите и обваляйте в муке (это надо для того, чтобы изюм в тесте не осел на дно) и добавьте в тесто.
Тесто с изюмом перемешать и снова поставить в теплое место.
Форму для будущего кулича смажьте маслом (выбирайте форму с учетом того, что пирог поднимется). Накройте форму с тестом пищевой пленкой.
После того как тесто вновь поднимется, форму необходимо поставить в духовку, разогретую до 100 градусов. Таким образом выпекать в течение 10 минут. Далее увеличьте температуру до 180 градусов и выпекайте кулич до готовности.
Итальянский пасхальный кулич
Опара:
молоко — 120 мл;
свежие дрожжи — 15 граммов;
сахар — 1 столовая ложка;
мука — 1 столовая ложка.
Тесто:
сливочное масло — 100 граммов;
яйца куриные — 2 штуки;
1 желток + 1 столовая ложка молока;
2 желтка чистых;
сахар — треть стакана;
мука — 3 стакана;
соль — ½ чайной ложки;
цукаты — 1 стакан;
сахарная пудра.
Готовим опару: в подогретом молоке необходимо растворить дрожжи и добавить туда 1 столовую ложку сахара и столовую ложку муки. Тщательно перемешайте, накройте пищевой пленкой и поставьте в теплое место на 30 минут.
Для того чтобы приготовить тесто, необходимо просеять муку (3 стакана) с солью. После разотрите сливочное масло с сахаром, добавьте туда яйца, желтки и уже подготовленную опару (рецепт выше).
Далее постепенно добавляйте просеянную муку и вымешивайте тесто в течение 10 минут.
Смажьте какую-либо форму маслом, поместите в нее полученное тесто и оставьте в теплом месте на два часа.
Спустя два часа добавьте в тесто цукаты; вымесите снова.
Дно в заранее подготовленной форме для выпекания смажьте маслом и застелите бумагой для выпекания.
При температуре в 110 градусов выпекайте в течение 15 минут, далее увеличьте температуру до 165 градусов и оставьте кулич еще на 20−30 минут.
Когда кулич остынет, посыпьте его сахарной пудрой.