В Иркутской области обсудили обеспечение безопасности на мероприятиях 9 мая

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел совещание, посвященное обеспечению безопасности на мероприятиях, запланированных в регионе на 9 мая. Глава региона обратил внимание представителей профильных ведомств на необходимость особого контроля за безопасностью в местах массового пребывания граждан, а также обеспечения антитеррористической защиты на улицах.
Всего в Приангарье в этот день должно пройти более 260 праздничных мероприятий. В то же время акция «Бессмертный полк» в этом году снова пройдет без шествия по улицам. Отменены и салюты.
В некоторых местах будут действовать определенные ограничения. Так, в областном центре у мемориального комплекса «Вечный огонь» и территории, прилегающей к площади графа Сперанского, будет организована двойная зона безопасности. Перед началом мероприятий всю территорию обследуют специалисты, в том числе с применением служебных собак.
На пропускных досмотровых пунктах будут проверять наличие запрещенных к проносу предметов: любого оружия, взрывчатых и ядовитых веществ, в том числе и пиротехники, алкоголя, напитков в стеклянной таре и жидкости объемом более 0,5 литра и других. Не стоит брать с собой велосипеды и самокаты, а так же животных. Профессиональное оборудование для фото- и видеосъёмки также запрещено к проносу, кроме аккредитованных представителей СМИ.
Движение в центре Иркутска будут частично перекрыто.