В Иркутской области обсудили обеспечение безопасности на мероприятиях 9 мая

На пропускных досмотровых пунктах будут проверять наличие запрещенных к проносу предметов: любого оружия, взрывчатых и ядовитых веществ, в том числе и пиротехники, алкоголя, напитков в стеклянной таре и жидкости объемом более 0,5 литра и других. Не стоит брать с собой велосипеды и самокаты, а так же животных. Профессиональное оборудование для фото- и видеосъёмки также запрещено к проносу, кроме аккредитованных представителей СМИ.