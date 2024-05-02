В Екатеринбурге высадят 80 тысяч деревьев

— В лесопарковых зонах и городских лесах мы высадим 80 тысяч деревьев, а также 40 тысяч кустарников, — добавил Алексей Бубнов. — Нужно поддерживать город в надлежащем состоянии, приводить в порядок после праздников, чтобы жителям и гостям города было комфортно.