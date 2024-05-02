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В Екатеринбурге высадят 80 тысяч деревьев

В столице Урала появится 40 тысяч новых кустарников.

Источник: Комсомольская правда

В администрации Екатеринбурга отчитались, как идут работы по благоустройству в городе. Об этом в ходе брифинга рассказал заместитель главы города Алексей Бубнов.

— На некоторых объектах к работе приступили, — сказал Алексей Бубнов. — На Малышева-Восточной, на улице 8 Марта меняем бортовой камень. Будем продолжать работы по благоустройству Преображенского парка, начнем работы в парке Уралмаш.

Также в планах у мэрии озеленить город. На улично-дорожной сети будет высажено три тысячи деревьев.

— В лесопарковых зонах и городских лесах мы высадим 80 тысяч деревьев, а также 40 тысяч кустарников, — добавил Алексей Бубнов. — Нужно поддерживать город в надлежащем состоянии, приводить в порядок после праздников, чтобы жителям и гостям города было комфортно.

ЖКХ