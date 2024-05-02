Проезд по мосту через Волгу в Самарской области сделают платным до 2039 года

Платным будет проезд по транспортной развязке на примыкании к автомобильной дороге общего пользования федерального значения М‑5 «Урал» Москва Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск, подъезд к Ульяновску на км 303+678 (слева); на км 18+137 — пересечении с автомобильной дорогой Шигоны — Старый Тукшум; на км 22+472 — пересечении с автомобильной дорогой Шигоны — Новодевичье; на км 37+905 — пересечении с автомобильной дорогой Тайдаково — Левашовка; на км 45+065 — пересечении с автомобильной дорогой Левашовка — Климовка; на км 53+672 — пересечении с автомобильной дорогой «Тольятти — Ягодное»; на км 59+261 — транспортной развязке в разных уровнях с автомобильной дорогой Тольятти — Ягодное; на км 73+208 — пересечении с автомобильной дорогой Тольятти — Хрящевка; на км 82+645 — пересечении с автомобильной дорогой «СНТ Строитель — СНТ Березка»; на км 84+554 — пересечении с автомобильной дорогой «Тольятти — Кирпичный завод ПАО ТоАЗ»; на км 89+824 — пересечении с автомобильной дорогой Тольятти — Узюково — Димитровград; на км 98+538 — транспортной развязке на примыкании к автомобильной дороге М‑5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск на км 983+009 (слева).