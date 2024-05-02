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«Отели для книг» появились в нижегородском парке «Швейцария»

Все спортивные площадки открылись на территории парка.

Источник: ПАРК ШВЕЙЦАРИЯ — Telegram

«Отели для книг» (0+) появились в нижегородском парке «Швейцария», сообщается в телеграм-канале пространства.

«Распахнут дверки “отели для книг”. Это еще одна новинка парка в этом сезоне. Обменять, взять и прочитать — всегда пожалуйста», — рассказали представили парка.

Напомним, что вчера, 1 мая, состоялось открытие паркового сезона. Теперь на территории «Швейцарии» заработали (0+) все спортивные площадки.

Ранее ИА «Время Н» сообщало, что бесплатные тренировки будут организованы (0+) для нижегородцев в городских парках.

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