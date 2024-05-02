Пассажир забыл праздничный торт в одном из автобусов Самары

В «СамараАвтоГазе» рассказали о вещах, которые самарцы теряли в общественном транспорте в апреле нынешнего года. В бюро находок компании обращались более 70 раз. Чаще всего самарцы теряют социальные карты, вторую обувь, зонты, перчатки, очки и т. д. А один пассажир даже забыл в автобусе праздничный торт!