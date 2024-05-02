Пассажир забыл праздничный торт в одном из автобусов Самары

В «СамараАвтоГазе» рассказали о вещах, которые самарцы теряли в общественном транспорте в апреле нынешнего года. В бюро находок компании обращались более 70 раз. Чаще всего самарцы теряют социальные карты, вторую обувь, зонты, перчатки, очки
— Вернули владельцам 59 забытых вещей, — подсчитали в компании.
Кое-какие потерянные вещи самары позже нашли дома или на работе, а некоторые — в ТТУ. Праздничный торт, кстати, тоже нашелся — и даже не успел испортиться.
Телефон горячей линии «СамараАвтоГаза» — 207−70−11.