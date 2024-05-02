В Красноярске сносят частные дома для реконструкции переулка Боготольский

В Красноярске готовятся реконструировать переулок Боготольский. Об этом рассказали в мэрии.
Для реконструкции дороги на переулке Боготольский требуется изъять земельные участки. На эти цели выделено 64 млн рублей. Под изъятие попадают 49 участков, на которых находятся 20 домов, 36 гаражей и подстанция.
Как отметили в мэрии, гаражи уже снесены, демонтировано четыре дома, ещё восемь снесут в скором времени, восемь в процессе выкупа.
Реконструировать дорогу приступят в 2025 году. Дорога должна соединить улицы Копылова и Новосибирскую. Протяжённость дороги составит около 700 метров, будет 3−4 полосы, 3 светофора, 2 остановки.
Ранее сообщалось о том, что на красноярских дорогах приступили к обновлению дорожной разметки. На некоторых улицах работы уже выполнены.