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В Красноярске сносят частные дома для реконструкции переулка Боготольский

Идёт подготовка к реконструкции переулка Боготольский, которая состоится в 2025 году.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В Красноярске готовятся реконструировать переулок Боготольский. Об этом рассказали в мэрии.

Для реконструкции дороги на переулке Боготольский требуется изъять земельные участки. На эти цели выделено 64 млн рублей. Под изъятие попадают 49 участков, на которых находятся 20 домов, 36 гаражей и подстанция.

Как отметили в мэрии, гаражи уже снесены, демонтировано четыре дома, ещё восемь снесут в скором времени, восемь в процессе выкупа.

Реконструировать дорогу приступят в 2025 году. Дорога должна соединить улицы Копылова и Новосибирскую. Протяжённость дороги составит около 700 метров, будет 3−4 полосы, 3 светофора, 2 остановки.

Ранее сообщалось о том, что на красноярских дорогах приступили к обновлению дорожной разметки. На некоторых улицах работы уже выполнены.

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