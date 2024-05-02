На Пасху в Омске выпадет снег

Днём ранее, 4 мая, в Омской области ожидается сильная гроза и порывистый ветер. При этом по оптимистичным прогнозам Росгидрометцентра, май в Омской области должен быть теплее обычного. Однако вопреки прогнозам метеорологов, погода омичей теплом пока не балует.

Согласно данным с различных сайтов, со второй половины месяца в Омске начнутся дожди, которые будут практически ежедневными.