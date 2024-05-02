На Пасху в Омске выпадет снег

По данным Обь-Иртышского УГМС, в этом году погода не порадует омичей на Пасху. В воскресенье, 5 мая, ожидается снег, дождь и ветер порывами 18−23 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +1… +6 градусов тепла. Днём будет ненамного теплее — всего +4… +9 градусов. Лишь местами потеплеет до +14.
Днём ранее, 4 мая, в Омской области ожидается сильная гроза и порывистый ветер. При этом по оптимистичным прогнозам Росгидрометцентра, май в Омской области должен быть теплее обычного. Однако вопреки прогнозам метеорологов, погода омичей теплом пока не балует.
Согласно данным с различных сайтов, со второй половины месяца в Омске начнутся дожди, которые будут практически ежедневными.
Между тем в Омской области, несмотря на прохладную и дождливую погоду, сохраняется особый противопожарный режим. Омичам запрещено выезжать в лес, разводить костры, сжигать траву и сухую растительность.