Поставить товар по трем контрактам необходимо в течение месяца, а по четвертому (МФУ и 3Д принтеры) — в течение 45 календарных дней. Оборудование должно быть поставлено в 20 районных и городских школ. Первый комплект включает 13 симуляторов для ручных полетов и один пульт радиоуправления, во второй комплект входят 13 бестеневых настольных ламп-луп и пять держателей «Третья-рука» с лупой, в третий — 20 ремкомплектов для программируемого учебного набора квадрокоптера и 15 ремкомплектов для конструктора спортивного квадрокоптера, четвертый — одно многофункциональное устройство и два 3Д принтера.
В школы Башкирии закупят оборудование для беспилотников на 33 млн рублей
Министерство образования и науки Башкирии на четырех аукционах 13, 14 и 15 мая закажет оборудование для реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы» в школах, сообщается на сайте госзакупок. Сумма начальных цен контрактов составляет 33,6 млн руб., из них на поставку симуляторов для ручных полетов и пультов радиоуправления направят 5,6 млн руб., бестеневых настольных ламп-луп и держателей «Третья-рука» с лупой — 5,3 млн руб. На ремкомплекты выделено до 12 млн руб., еще 10,8 млн руб. — на многофункциональные устройства (МФУ) и 3D-принтеры. Оборудование оплатят из республиканского бюджета.