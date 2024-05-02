В школы Башкирии закупят оборудование для беспилотников на 33 млн рублей

Поставить товар по трем контрактам необходимо в течение месяца, а по четвертому (МФУ и 3Д принтеры) — в течение 45 календарных дней. Оборудование должно быть поставлено в 20 районных и городских школ. Первый комплект включает 13 симуляторов для ручных полетов и один пульт радиоуправления, во второй комплект входят 13 бестеневых настольных ламп-луп и пять держателей «Третья-рука» с лупой, в третий — 20 ремкомплектов для программируемого учебного набора квадрокоптера и 15 ремкомплектов для конструктора спортивного квадрокоптера, четвертый — одно многофункциональное устройство и два 3Д принтера.