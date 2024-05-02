Водители двух нижегородских автобусов устроили «разборки» на дороге

Как следует из видеозаписи, одна маршрутка Т-87 заблокировала другую на остановке «Речной вокзал» и не давала ей продолжить движение по маршруту. Безуспешно пытаясь отъехать с остановки, водитель второй маршрутки при движении назад наехал на дорожный знак.