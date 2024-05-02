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Водители двух нижегородских автобусов устроили «разборки» на дороге

Одна маршрутка Т-87 заблокировала другую на остановке «Речной вокзал».

На камеры очевидцев попали «разборки» водителей двух нижегородских автобусов. Видео опубликовано в группе Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|.

Как следует из видеозаписи, одна маршрутка Т-87 заблокировала другую на остановке «Речной вокзал» и не давала ей продолжить движение по маршруту. Безуспешно пытаясь отъехать с остановки, водитель второй маршрутки при движении назад наехал на дорожный знак.

Что спровоцировало конфликт неизвестно. Можно только констатировать, что в одном автобусе пассажиров было значительно больше, чем в другом.

Напомним, автобусный маршрут А-39 закрыли в Нижнем Новгороде.