Водители двух нижегородских автобусов устроили «разборки» на дороге

На камеры очевидцев попали «разборки» водителей двух нижегородских автобусов. Видео опубликовано в группе Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|.
Как следует из видеозаписи, одна маршрутка Т-87 заблокировала другую на остановке «Речной вокзал» и не давала ей продолжить движение по маршруту. Безуспешно пытаясь отъехать с остановки, водитель второй маршрутки при движении назад наехал на дорожный знак.
Что спровоцировало конфликт неизвестно. Можно только констатировать, что в одном автобусе пассажиров было значительно больше, чем в другом.
Напомним, автобусный маршрут А-39 закрыли в Нижнем Новгороде.