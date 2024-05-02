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В Уфе временно ограничат движение на участке улицы Мингажева

В Уфе временно ограничат движение на участке улицы Мингажева.

Источник: Мэрия Уфы

В Уфе в первой половине дня 4 мая временно ограничат движение по улице Мингажева. Как сообщили в мэрии, с 10 до 15 часов будет перекрыта половина проезжей части между домами № 59 и № 73.

Ограничения связаны с работами по санитарной обрезке деревьев.