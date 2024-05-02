В Уфе в первой половине дня 4 мая временно ограничат движение по улице Мингажева. Как сообщили в мэрии, с 10 до 15 часов будет перекрыта половина проезжей части между домами № 59 и № 73.
Ограничения связаны с работами по санитарной обрезке деревьев.
В Уфе временно ограничат движение на участке улицы Мингажева.
В Уфе в первой половине дня 4 мая временно ограничат движение по улице Мингажева. Как сообщили в мэрии, с 10 до 15 часов будет перекрыта половина проезжей части между домами № 59 и № 73.
Ограничения связаны с работами по санитарной обрезке деревьев.