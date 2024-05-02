Все паромные переправы в Омской области стали бесплатными

Перевозки на паромных переправах для пассажиров и транспорта стали бесплатными с 1 мая 2024 года и будут таковыми весь год. Отметим, переправы впервые стали безвозмездными для автомобилистов, ранее плату не взимали лишь с пешеходов.
В Омской области насчитывается девять паромных переправ, по состоянию на 2 мая 2024 года начали работу восемь из них, кроме Черлакской.
• Белоярская (поселок Белый Яр в Тевризском районе);
• Большереченская (Большеречье — Муромцево);
• Бородинская (село Бородинка в Тевризском районе);
• Знаменское — Качуково (Качуково — Знаменское);
• Никольская (селоНикольск в Усть-Ишимском районе)
• Пологрудовская (село Пологрудово в Тарском районе)
• Тевриз-Александровская (Тевриз — Александровка);
• Усть-Шишовская (поселок Усть-Шиш в Знаменском районе);
• Черлакская (Черлак — Нововаршавка).