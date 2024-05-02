В Роспотребнадзоре рассказали, почему нельзя купаться в фонтанах

Об этом калининградцев предупредили в областном управлении Роспотребнадзора.
"Многие думают, что вода в фонтанах периодически очищается или дополнительно хлорируется, как, например, в общественных бассейнах. Это, к сожалению, не так.
Изначально в фонтаны заливают обычную водопроводную воду, но дальше она циркулирует по замкнутому кругу. Можно себе представить, сколько разнообразных возбудителей попадает, накапливается и размножается в ней за весь фонтанный сезон", — рассказали в ведомстве.
Фонтан — открытое сооружение и в него из атмосферы попадает не только дождь, но и продукты жизнедеятельности птиц. Таким образом возникает риск контакта с возбудителями орнитоза и грибковых инфекций. Так же в фонтане можно подхватить что-либо от животных, которым тоже жарко и хочется купаться.