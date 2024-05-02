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В Роспотребнадзоре рассказали, почему нельзя купаться в фонтанах

«Купание» в фонтане может обернуться заражением кишечной инфекцией.

Об этом калининградцев предупредили в областном управлении Роспотребнадзора.

"Многие думают, что вода в фонтанах периодически очищается или дополнительно хлорируется, как, например, в общественных бассейнах. Это, к сожалению, не так.

Изначально в фонтаны заливают обычную водопроводную воду, но дальше она циркулирует по замкнутому кругу. Можно себе представить, сколько разнообразных возбудителей попадает, накапливается и размножается в ней за весь фонтанный сезон", — рассказали в ведомстве.

Фонтан — открытое сооружение и в него из атмосферы попадает не только дождь, но и продукты жизнедеятельности птиц. Таким образом возникает риск контакта с возбудителями орнитоза и грибковых инфекций. Так же в фонтане можно подхватить что-либо от животных, которым тоже жарко и хочется купаться.