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На Западном подъезде к Ростову изменили схему движения транспорта

Автотрафик с Западного подъезда к Ростову-на-Дону пустили через проспект Сиверса.

Источник: Комсомольская правда

На Западном подъезде к Ростову временно изменили схему движения транспорта. Теперь в районе поста ДПС машины перенаправляют через проспект Сиверса (Южный подъезд), сообщили в ФКУ Упрдор Москва — Волгоград.

— Рекомендуем для въезда в донскую столицу пользоваться объездным маршрутом, — посоветовали водителям в дорожном агентстве.

Как оказалось, временные неудобства в пути связаны с проведением дорожных работ в Ростове-на-Дону, из-за которых до 12 мая ввели ограничения на Всесоюзной от Портовой до Мартыновского (с организацией одностороннего движения) и с 13 мая по 30 июня перекрыли дорогу от Портовой до Всесоюзной, 20.