На Западном подъезде к Ростову изменили схему движения транспорта

Как оказалось, временные неудобства в пути связаны с проведением дорожных работ в Ростове-на-Дону, из-за которых до 12 мая ввели ограничения на Всесоюзной от Портовой до Мартыновского (с организацией одностороннего движения) и с 13 мая по 30 июня перекрыли дорогу от Портовой до Всесоюзной, 20.