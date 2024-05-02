Власти Екатеринбурга поддержат появление сквера имени Бориса Рыжего

Имя поэта получит зеленый участок, который примыкает к дому по улице Титова, 44, в котором прошло детство Рыжего, и к школе, в которой он учился. В комиссию по топонимике, заседание которой состоится уже завтра, в поддержку инициативы подано 190 подписей местных жителей и ходатайство от МИЕ. А для того, чтобы доказать серьезность своих намерений, сотрудники музея и жители Вторчермета провели в пока безымянном сквере субботник.
«Конечно, мы как музей поддерживаем эту историю, поскольку Борис Рыжий — это наш уральский культурный феномен, наш Есенин. С другой стороны, инициатива нашла широкую поддержку и со стороны депутатов, и со стороны местного предпринимательского сообщества», — пояснил Игорь Пушкарев.
Идея о присвоении скверу на Вторчермете имени Бориса Рыжего появилась еще семь лет назад. Планировалось, что это будет участок по улице Ферганской, который тоже находится рядом с домом Рыжего. Но в то время инициатива столкнулась с непониманием местного сообщества ветеранов. Один из инициаторов, депутат городской думы Дмитрий Сергин, рассказал ЕАН, что за последние годы отношение местных жителей к имени Бориса Рыжего кардинально изменилось.
«В прошлом году, когда я встречался с людьми, очень многие вспоминали, что у кого-то дочь или сын учились в одной параллели с Борисом Рыжим. Кто-то знает и помнит его времен его детства, когда он здесь жил, кто-то читает и любит его стихии. Появился дополнительный импульс, чтобы продолжить работу по присвоению скверу имени поэта», — рассказал Дмитрий Сергин.
У дома поэта появилась памятная табличка, а само здание включено в несколько экскурсионных маршрутов. Постепенно началось облагораживание сквера, который примыкает к дому поэта. В прошлом году здесь высадили деревья, которые были представлены на фестивале «Атмофест». Традиционно саженцы развозят по городу после окончания выставки ландшафтного дизайна на площади 1905 года.
Игорь Пушкарев и Дмитрий Сергин отметили, что в этом году появился повод, чтобы продвигать идею, — 8 сентября Борису Рыжему исполнилось бы 50 лет. Впрочем, на изменении топонимики к юбилею поэта они не закончатся. В перспективе планируется благоустроить сквер — провести освещение (проект уже готов), поставить скамейки и даже обустроить амфитеатр у дома детства Рыжего. На площадке могли бы выступать поэты. Впрочем, это касается участка от улицы Ферганской до Сухоложской. А за Сухоложской сквер планируется обустроить иначе. Возможно, как сказал Сергин, здесь появятся площадки для воркаута и выгула собак.
«Какие здесь точно появятся площадки, мы будем еще обсуждать с местными жителями, — пояснил Дмитрий Сергин. — Например, под вопросом, нужна ли здесь детская площадка, когда они есть в каждом дворе».
С финансированием, по его словам, вопрос тоже решен. В бюджете Екатеринбурга уже определена строка для благоустройства сквера, но не прописана сумма. Еще, как ожидается, в проект вложится местное бизнес-сообщество.