Власти Екатеринбурга поддержат появление сквера имени Бориса Рыжего

Игорь Пушкарев и Дмитрий Сергин отметили, что в этом году появился повод, чтобы продвигать идею, — 8 сентября Борису Рыжему исполнилось бы 50 лет. Впрочем, на изменении топонимики к юбилею поэта они не закончатся. В перспективе планируется благоустроить сквер — провести освещение (проект уже готов), поставить скамейки и даже обустроить амфитеатр у дома детства Рыжего. На площадке могли бы выступать поэты. Впрочем, это касается участка от улицы Ферганской до Сухоложской. А за Сухоложской сквер планируется обустроить иначе. Возможно, как сказал Сергин, здесь появятся площадки для воркаута и выгула собак.