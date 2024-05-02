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Сергей Собянин сообщил, как будет работать городской транспорт на Пасху

Московский метрополитен на Пасху изменит режим работы. В ночь с 4 на 5 мая станции метро и Московского центрального кольца будут открыты для пассажиров до 02:00. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Все желающие смогут доехать до храмов и вернуться домой. Во время пасхальных богослужений на станциях вблизи крупнейших храмов — “Кропоткинской” и “Бауманской” — будут дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности для помощи пассажирам», — рассказал мэр Москвы.

Пассажиры смогут воспользоваться более чем 150 маршрутами автобусов, электробусов и трамваев до 03:30. Работу продолжат 16 ночных маршрутов.

Кроме того, 5, 12 и 14 мая Мосгортранс организует бесплатные рейсы для поездок на крупные городские кладбища.