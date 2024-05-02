Сергей Собянин сообщил, как будет работать городской транспорт на Пасху

«Все желающие смогут доехать до храмов и вернуться домой. Во время пасхальных богослужений на станциях вблизи крупнейших храмов — “Кропоткинской” и “Бауманской” — будут дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности для помощи пассажирам», — рассказал мэр Москвы.
Пассажиры смогут воспользоваться более чем 150 маршрутами автобусов, электробусов и трамваев до 03:30. Работу продолжат 16 ночных маршрутов.
Кроме того, 5, 12 и 14 мая Мосгортранс организует бесплатные рейсы для поездок на крупные городские кладбища.