Что будет, если есть лук каждый день

Важно учитывать свои индивидуальные особенности и реакцию организма на употребление лука. Всегда рекомендуется следить за разнообразием и сбалансированностью рациона, а также обращаться за консультацией к врачу или диетологу, особенно если у вас есть какие-либо заболевания или ограничения в питании.