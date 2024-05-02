«Это вброс, непонятно с какой целью сделанный»: слухи о закрытии 6-го троллейбуса оказались ложью

В начале мая 2024 года в одном из сообществ в соцсети в интернете появился пост, в котором сообщается о скором закрытии в Самаре 6-го троллейбусного маршрута, связывающего Губернский рынок с поселком 116 км.
Ссылаясь на неназванный источник в троллейбусном депо № 1, автор поста уверяет, что летом 2024 года планируется ремонт контактной сети на трассе «шестерки», после чего троллейбусы на маршрут не вернутся. Якобы для ТТУ невыгодно «гонять» троллейбусы так далеко, а трасса «шестерки» дублируется сразу несколькими маршрутками.
«Никакого ремонта не планируется»
Корреспондент «КП-Самара» связался с директором самарского трамвайно-троллейбусного управления Михаилом Ефремовым, попросив прокомментировать эту информацию. Тот категорически опроверг эти домыслы.
— Никакого ремонта контактной сети в направлении 116 км ближайшим летом не планируется. Да и нет в этом нужды — по обновленной трассе контактную сеть протянули совсем недавно, она в полном порядке, — объяснил Михаил Ефремов.
«Нет даже мыслей о закрытии “шестерки”»
Что же касается слухов о полном закрытии 6-го троллейбусного маршрута, якобы не выдерживающего конкуренцию с коммерческими автобусами, руководитель ТТУ назвал их фейковыми.
— Это не более чем вброс, непонятно, кем и с какой целью сделанный. 6-й маршрут — очень нужный и популярный среди жителей, никто его закрывать не собирается. Как, например, и 16-й маршрут — у него тоже есть свои пассажиры, он выполняет социальную функцию. Я считаю, что даже если на каких-то маршрутах не очень много пассажиров, но они исторически сложились и есть те, кто ими пользуется, — они должны ходить. А уж тем более если речь о таком востребованном маршруте, как № 6. Так что никаких даже мыслей о его закрытии нет, — заявил Михаил Ефремов «КП-Самара».
Пока по старому мосту
При этом существовавшие несколько лет назад планы по переводу 6-го троллейбуса на Самарский (Фрунзенский) мост пока отложены.
— Действительно, уже был разработан проект, по которому с улицы Куйбышева контактная сеть шла бы по улице Комсомольской на новый мост. Но пока сам мост до конца не введен в эксплуатацию, по нему открыто только рабочее движение. Мы хотели перевести туда электробус до Южного города, но оказалось, что общественный транспорт по Самарскому мосту пока ходить не может. Соответственно, планы по монтажу на нем троллейбусной контактной сети были «отодвинуты», и на данный момент эта тема не поднимается. Троллейбусы по-прежнему будут ходить пока по старому мосту, — объяснил Михаил Ефремов.