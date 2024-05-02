«Это вброс, непонятно с какой целью сделанный»: слухи о закрытии 6-го троллейбуса оказались ложью

— Это не более чем вброс, непонятно, кем и с какой целью сделанный. 6-й маршрут — очень нужный и популярный среди жителей, никто его закрывать не собирается. Как, например, и 16-й маршрут — у него тоже есть свои пассажиры, он выполняет социальную функцию. Я считаю, что даже если на каких-то маршрутах не очень много пассажиров, но они исторически сложились и есть те, кто ими пользуется, — они должны ходить. А уж тем более если речь о таком востребованном маршруте, как № 6. Так что никаких даже мыслей о его закрытии нет, — заявил Михаил Ефремов «КП-Самара».