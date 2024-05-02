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«Чернышевскую» откроют до конца июня. Дата на информационном щите «просрочена»

Станцию метро «Чернышевская» откроют до конца первого полугодия 2024 года.

Источник: РИА "Новости"

Станцию метро «Чернышевская» откроют после реконструкции до конца первого полугодия. При этом информационный щит на строительном заборе все еще обещает окончание работ в апреле.

Как пояснили «Фонтанке» в «Метрострое Северной столицы», актуальный план — до конца II квартала. Первое полугодие действительно звучит в последних официальных сообщениях Смольного, но еще осенью 2023-го чиновники уверенно анонсировали открытие именно к маю 2024 года, эта же дата — на информационном щите.

Напомним, «Чернышевская» ушла на реконструкцию в октябре 2022 года, городские власти реорганизовали движение наземного общественного транспорта. чтобы перенаправить пассажиропоток на другие станции. С тех пор успели начаться и закончиться ремонты на «Ладожской» и «Пионерской». В ближайшее время планируется закрытие «Удельной»; кроме того, уже получено разрешение на полную реконструкцию «Фрунзенской» с организацией там единого диспетчерского центра метрополитена. «Парк Победы» и «Электросила» тоже уйдут на реконструкцию в ближайшие годы.

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