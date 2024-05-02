«Чернышевскую» откроют до конца июня. Дата на информационном щите «просрочена»

Станцию метро «Чернышевская» откроют после реконструкции до конца первого полугодия. При этом информационный щит на строительном заборе все еще обещает окончание работ в апреле.



Как пояснили «Фонтанке» в «Метрострое Северной столицы», актуальный план — до конца II квартала. Первое полугодие действительно звучит в последних официальных сообщениях Смольного, но еще осенью 2023-го чиновники уверенно анонсировали открытие именно к маю 2024 года, эта же дата — на информационном щите.



Напомним, «Чернышевская» ушла на реконструкцию в октябре 2022 года, городские власти реорганизовали движение наземного общественного транспорта. чтобы перенаправить пассажиропоток на другие станции. С тех пор успели начаться и закончиться ремонты на «Ладожской» и «Пионерской». В ближайшее время планируется закрытие «Удельной»; кроме того, уже получено разрешение на полную реконструкцию «Фрунзенской» с организацией там единого диспетчерского центра метрополитена. «Парк Победы» и «Электросила» тоже уйдут на реконструкцию в ближайшие годы.