Екатеринбург признан одним из самых комфортных городов России

Екатеринбург занял пятое место в топе лучших городов для комфортной жизни по версии Финансового университета при Правительстве РФ.
Также город стал лидером по оценке качества хозяйства. По оценкам горожан, Екатеринбург является одним из лучших в категориях наиболее доступного жилья и по уровню доходов.
Как сообщил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец, население городов проводило оценку качества жизни по ряду важных показателей.
В числе наиболее важных критериев уровень благосостояния жителей, доступность недвижимости, качество медобслуживания и образования, экологическая ситуация (качество воды, воздуха, организация работы по переработке отходов).
При оценке качества жизни учитывалась готовность жителей переехать в другой муниципалитет, уровень тревожности горожан, протестная активность. Широкий перечень показателей дает возможность разносторонне оценить качество жизни. По данным экспертов, общая оценка качества жизни населением стала заметно выше: индекс качества жизни поднялся до 97 баллов против 91 в четвертом квартале 2023 года.
Первое место в рейтинге наиболее комфортных для жизни городов России заняла Москва. Самая высокая оценка качества медобслуживания — в Новороссийске. Наиболее низкий уровень жалоб на образовательные учреждения зафиксирован в Сургуте, а меньше всего жалуются на состояние экологии в Сочи.
Как отмечает портал екатеринбург.рф, с 2015 года муниципалитеты с населением более 250 тысяч человек оцениваются по таким направлениям, как качество медицинского обслуживания, образование, состояние экологической среды, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, и другим.