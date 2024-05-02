Екатеринбург признан одним из самых комфортных городов России

Первое место в рейтинге наиболее комфортных для жизни городов России заняла Москва. Самая высокая оценка качества медобслуживания — в Новороссийске. Наиболее низкий уровень жалоб на образовательные учреждения зафиксирован в Сургуте, а меньше всего жалуются на состояние экологии в Сочи.