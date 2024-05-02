Стало известно, сколько мигрантов переехали на Кубань с начала года

Краснодарский край занимает третье место среди регионов по естественному миграционному приросту с начала 2024 года, по данным Росстата. На Кубани обосновалось 4 503 приезжих. Самая значительная миграционная «прибыль» фиксируется в Подмосковье, напротив, самая существенная миграционная убыль зарегистрирована в Дагестане, сообщает ИА KrasnodarMedia.
На Кубань за первые два месяца 2024 года переехали 23 308 человек, а уехали в другие регионы и страны — 18 805 человек. В 2023 году за аналогичный период Краснодарский край принял на постоянное место жительства 20 550 человек, выбыло — 17 309 человек, миграционный прирост составил — 3 241 человек.
Больше, чем на Кубани, миграционный прирост только в Московской области (12 649 человек) и Москве (6 248 человек). Санкт-Петербург занимает четвертое место в рейтинге по миграционной «прибыли». В город на Неве переехали 4 235 человек.
Дагестан возглавил рейтинг из 50 регионов с миграционной убылью. Население республики сократилось на 2 142 человека за счет уехавших в другие субъекты.
В целом по России миграционный прирост составил 28 238 человек.