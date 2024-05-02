Стало известно, сколько мигрантов переехали на Кубань с начала года

На Кубань за первые два месяца 2024 года переехали 23 308 человек, а уехали в другие регионы и страны — 18 805 человек. В 2023 году за аналогичный период Краснодарский край принял на постоянное место жительства 20 550 человек, выбыло — 17 309 человек, миграционный прирост составил — 3 241 человек.