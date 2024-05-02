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Расстояние между лесом и населенными пунктами Кубани увеличат до 1,4 метра

Это расстояние считается оптимальным для повышения пожарной безопасности населенных пунктов.

Источник: телеграм-канал

— К пожароопасному сезону органы местного самоуправления обязаны выполнить комплекс превентивных мероприятий по защите населенных пунктов от природных пожаров: очистить территории от сухой травянистой растительности; обновить минерализованные полосы; убрать несанкционированные свалки, — рассказали в пресс-службе МЧС России.

Так, между лесом или торфяником и населенными пунктами Кубани должна находится минерализованная полоса шириной не менее 1,4 м. Соответствующая мера пожарной безопасности действует в стране уже 1 год.

Сейчас на контроле МЧС РФ около 25 тысяч населенных пунктов, для которых актуальна угроза перехода огня с лесных массивов.

МЧС