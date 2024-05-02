Летний режим: в Калининградской области отключают отопление

Прохлада в зданиях с центральным отоплением наступит ближе к вечеру того же дня, 2 мая. С этого момента источники теплоснабжения переходят на летний режим. В случае резкого похолодания возобновлять подачу тепла «Калининградтеплосеть» не планирует.