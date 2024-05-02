Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Летний режим: в Калининградской области отключают отопление

Включат тепло теперь только осенью.

Источник: AP 2023

В Калининградской области второй раз завершают отопительный сезон. Батареи в жилых домах и учреждениях начали остывать в четверг, 2 мая, сообщили «Клопс», в пресс-службе «Калининградтеплосети».

Прохлада в зданиях с центральным отоплением наступит ближе к вечеру того же дня, 2 мая. С этого момента источники теплоснабжения переходят на летний режим. В случае резкого похолодания возобновлять подачу тепла «Калининградтеплосеть» не планирует.

«Включать и отключать в третий раз — достаточно сложная процедура. Источники уже постепенно отключаются, идёт работа на центральных тепловых пунктах», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе предприятия.

ЖКХ