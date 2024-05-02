В Новокузнецке закроют движение по ул. Кирова на время репетиций парада

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов сообщил, что на время проведения репетиций парада Победы 3 и 6 мая с 18.30 до 21 часов закроют движение по ул. Кирова (от пересечения с ул. Тольятти до кольцевой развязки «Дом Быта»).
Маршруты общественного транспорта тоже изменятся. Это коснётся автобусов № 5, 88, 23, 25*, 50, 27, 87, 345, 164, 168 и 169. Часть из них приостановят. Подробный маршрут можно посмотреть по ссылке.
Изменится и ход троллейбусов № 2, 3, 6а, 7. Власти просят планировать свои поездки заранее и воздержаться от проезда на личном транспорте в том районе.
Дополнительную информацию о работе городского общественного транспорта Новокузнецка можно узнать по телефону 740−195.