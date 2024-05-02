В Новокузнецке закроют движение по ул. Кирова на время репетиций парада

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов сообщил, что на время проведения репетиций парада Победы 3 и 6 мая с 18.30 до 21 часов закроют движение по ул. Кирова (от пересечения с ул. Тольятти до кольцевой развязки «Дом Быта»).