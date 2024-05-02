Теплоход с 216 пассажирами сел на мель на пути в Нижний Новгород

Теплоход «Сергей Кучкин», следовавший из Самары в Нижний Новгород, сел на мель на Волге. Об этом сообщили в пресс-службе приволжской транспортной прокуратуры.
Инцидент произошел вечером 1 мая возле Тольятти. На борту в этот момент находились более 300 человек — 216 пассажиров и 96 членов экипажа. Пассажирское судно сняли с мели, после чего теплоход был направлен к одному из причалов в Самарской области.
В результате случившегося никто не пострадал, теплоход также не получил повреждений.
Сотрудники надзорного ведомства проверяют соблюдение требований безопасности. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.
Напомним, что в прошлом году в Сормове сел на мель сухогруз «Инженер Шуткова».