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Теплоход с 216 пассажирами сел на мель на пути в Нижний Новгород

Инцидент произошел вечером 1 мая.

Теплоход «Сергей Кучкин», следовавший из Самары в Нижний Новгород, сел на мель на Волге. Об этом сообщили в пресс-службе приволжской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел вечером 1 мая возле Тольятти. На борту в этот момент находились более 300 человек — 216 пассажиров и 96 членов экипажа. Пассажирское судно сняли с мели, после чего теплоход был направлен к одному из причалов в Самарской области.

В результате случившегося никто не пострадал, теплоход также не получил повреждений.

Сотрудники надзорного ведомства проверяют соблюдение требований безопасности. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Напомним, что в прошлом году в Сормове сел на мель сухогруз «Инженер Шуткова».

Прокуратура