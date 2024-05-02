Теплоход с 216 пассажирами сел на мель на пути в Нижний Новгород

Инцидент произошел вечером 1 мая возле Тольятти. На борту в этот момент находились более 300 человек — 216 пассажиров и 96 членов экипажа. Пассажирское судно сняли с мели, после чего теплоход был направлен к одному из причалов в Самарской области.