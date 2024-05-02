Алиханов не исключает появление парка и на месте Дома Советов

«К большому сожалению, мы его [Дом Советов] достроить не смогли, — сказал Алиханов, — С удовольствием бы достроили. Но конструктивно это невозможно. Что будет на его месте? Тут есть разные позиции. С архитектурно-урбанистической точки зрения там обязательно что-то должно быть. Но все проекты, которые предлагаются, вызывают очень серьезные дискуссии. Некоторые люди говорят мне: “Восстанови замок”. Замка не будет. На месте замка будет парк. А на месте Дома советов пока не будет ничего. Потом посмотрим. Может, и на его месте сделаем парк».