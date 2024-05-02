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«Впереди похолодание»: Синоптик Колесов рассказал о погоде в Петербурге до конца недели

Синоптик Колесов прогнозирует до +10 градусов в Петербурге.

Сейчас в Ричмонде: +16° 0 м/с 82% 757 мм рт. ст. +19°
Источник: Комсомольская правда

Длинные майские выходные, которые радовали жителей и гостей Петербурга солнцем и теплым ветром, прервала короткая рабочая неделя. Последняя принесла с собой легкое похолодание, словно специально настраивая горожан на рабочий лад. Сегодня, 2 мая, столбик термометра покажет до +14 градусов, но уже в ближайшие дни температура воздуха заметно устремится вниз. О метеоусловиях в городе на Неве до конца недели в своем Telegram-канале сообщил синоптик Александр Колесов.

— Сегодня весь день солнечный со слабым ветром. Он должен быть даже теплее, чем вчера. Столбик термометра будет показывать от +12 до +14 градусов. Но впереди похолодание, как обычно у нас бывает, погрелись на первые майские праздники, а на вторые выходные — будем согреваться, — отметил синоптик.

Колесов добавил, что погоду в регионе определяет антициклон. Поэтому в ближайшие дни будет относительно тепло — дневная температура воздуха не поднимется выше +10 градусов. Завтра же, 3 мая, в ночные часы жители соседнего региона — Ленинградской области — и вовсе могут увидеть на траве первые снежинки. Зима все еще не намерена отпускать, поскольку эти осадки можно будет также заметить 7,8 и 9 мая. Всему виной влияние циклонов с Баренцева и Карского морей.

С этого воскресенья, 5 мая, дневные температуры продолжат опускаться вниз. Столбик термометра покажет до +8 градусов. Поэтому не стоит переживать за рано отключенные батареи.