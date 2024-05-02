«Впереди похолодание»: Синоптик Колесов рассказал о погоде в Петербурге до конца недели

— Сегодня весь день солнечный со слабым ветром. Он должен быть даже теплее, чем вчера. Столбик термометра будет показывать от +12 до +14 градусов. Но впереди похолодание, как обычно у нас бывает, погрелись на первые майские праздники, а на вторые выходные — будем согреваться, — отметил синоптик.