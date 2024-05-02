Самолет из Ульяновска в Минск запустят с 1 июня

«По поручению губернатора Алексея Русских продолжается работа по развитию новых авиарейсов. С 1 июня из Ульяновска запустят прямой авиарейс в Минск», — говорится в сообщении канала.
Рейсы, как отмечается, будут выполняться один раз в неделю по субботам.
Вылетать из Ульяновска борт будет в 19:50 по местному времени, прилетать в Минск в 21:20. Вылет из белорусской столицы — в 14:15, прилет в Ульяновск — в 17:35. Разница во времени между городами — один час.
Выполнять рейсы будет российская авиакомпания Red Wings. Время в пути в среднем — 3 часа 20 минут. Стоимость билета без багажа — 259 белорусских рублей.
Напомним, что губернатор Ульяновской области Алексей Русских посещал Беларусь в начале октября 2023 года. На встрече с руководством республики речь шла в том числе по поводу запуска авиарейса между Ульяновском и Минском.
Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в начале апреля текущего года заявил, что помимо Ульяновска прорабатывается вопрос запуска рейса из Минска во Владикавказ, Волгоград и Омск.
В апреле «Белавиа» открыла маршрут Брест-Москва, а также Минск-Махачкала.
Ранее российская авиакомпания Red Wings начала летать по маршруту Минск — Архангельск. Также есть рейсы этой компании Минск — Уфа, а с 1 июня возобновляются рейсы из Самары в Минск. Кроме того, «красные крылья» начнет выполнять пассажирские рейсы между Челябинском и Минском с 21 мая.