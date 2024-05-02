По информации СБДД, они предназначены для того, чтобы контролировать соблюдение весовых норм грузовыми автомобилями. Регулярный весовой контроль большегрузов поможет предотвратить ущерб, который наносят автомагистралям и дорожным сооружениям перегруженные автотранспортные средства.
Посты ДПС в Сырдарье начали оснащать весами для взвешивания грузовиков. Видео
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Действующие объекты ДПС в Сырдарьинской области начали оборудовать передвижными весовыми комплексами для взвешивания большегрузов, сообщает корреспондент Podrobno.uz.