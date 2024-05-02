Посты ДПС в Сырдарье начали оснащать весами для взвешивания грузовиков. Видео

По информации СБДД, они предназначены для того, чтобы контролировать соблюдение весовых норм грузовыми автомобилями. Регулярный весовой контроль большегрузов поможет предотвратить ущерб, который наносят автомагистралям и дорожным сооружениям перегруженные автотранспортные средства.