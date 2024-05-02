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Посты ДПС в Сырдарье начали оснащать весами для взвешивания грузовиков. Видео

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Действующие объекты ДПС в Сырдарьинской области начали оборудовать передвижными весовыми комплексами для взвешивания большегрузов, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По информации СБДД, они предназначены для того, чтобы контролировать соблюдение весовых норм грузовыми автомобилями. Регулярный весовой контроль большегрузов поможет предотвратить ущерб, который наносят автомагистралям и дорожным сооружениям перегруженные автотранспортные средства.