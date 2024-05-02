Жителей Казани ждет короткая рабочая неделя

Жителей Казани на следующей неделе ждут дополнительные выходные. Это связано с празднованием Дня Победы. Дмитрий Певцов станет хедлайнером празднования Дня Победы в Казани По статье 112 Трудового кодекса РФ 9 мая — нерабочий день. В этом году выходной день с субботы 6 января был перенесен на пятницу 10 мая. Таким образом, горожане будут отдыхать с 9 по 12 мая.
Продолжительность рабочего дня или смены 8 мая сокращается на один час согласно ч.1 ст. 95 Трудового кодекса РФ, сообщили в Министерстве труда, занятости и социальной защиты РТ.
Напомним, по производственному календарю при пятидневке жители Казани в этом году будут работать 245 дней, а отдыхать — 121. Следующим нерабочим праздничным днем в столице Татарстана станет 12 июня — День России.