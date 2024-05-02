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Что можно и нельзя делать в Великую пятницу 3 мая, которую называют Страстной

В Беларуси православные верующие отмечают 3 мая Великую пятницу перед Пасхой.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси православные верующие 3 мая 2024 года отмечают Великую, или Страстную пятницу перед Пасхой.

Великая пятница, история

В Евангелие указано, что в пятницу Иисус Христос, преданный своим учеником Иудой, предстал перед судом прокуратора Иудеи Понтия Пилата. Он, в свою очередь, вынес приговор, связанный с казнью через распятие на кресте. Она прошла на горе Голгофе.

Великая пятница, традиции

Вечером на Великую пятницу в церквях проводят специальную службу. Речь идет про погребение. Из алтаря выносят Плащаницу. После этого с зажженными свечами с ней обходят вокруг храма. По окончании службы верующие стремятся поклониться Плащанице. Что касается зажженных свечей, то их старались принести домой. В Страстную пятницу в храмах не звонят колокола. А алтарь занавешен черным полотном.

Великая пятница, что нельзя делать

В Великую пятницу нельзя заниматься бытовыми делами. Под запретом находится ремонт. Не рекомендуется высаживать дерево. Это связано с тем, что оно не приживется. Кроме того, на его месте на протяжении нескольких лет ничего не будет расти. Страстная пятница — самый строгий день Великого поста. В данный день в пищу не употребляли ничего, кроме хлеба и воды. Запрещена близость, так как она считается греховной.

Великая пятница, что можно делать

В указанный день обязательно посещали храм. Рекомендуется провести Великую пятницу в молитве. Согласно приметам, если в данный день человек отказывается от еды, то Господь может простить ему все грехи. Еще одна примета была связана с тем, что их храма старались принести 12 свечей. Их расставляли дома перед иконами и давали догореть до конца. Это даст возможность привлечь финансовое благополучие.

Великая пятница, народные приметы

Согласно приметам, если 3 мая тепло, то и последний месяц весны будет теплым. В том случае, если пошел дождь, то и в мае сохранится дождливая погода. На большой урожай хлеба указывал солнечный день.

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