Что можно и нельзя делать в Великую пятницу 3 мая, которую называют Страстной

В Великую пятницу нельзя заниматься бытовыми делами. Под запретом находится ремонт. Не рекомендуется высаживать дерево. Это связано с тем, что оно не приживется. Кроме того, на его месте на протяжении нескольких лет ничего не будет расти. Страстная пятница — самый строгий день Великого поста. В данный день в пищу не употребляли ничего, кроме хлеба и воды. Запрещена близость, так как она считается греховной.