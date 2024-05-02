В отдельные дни накроет почти летний зной до +25: красноярцам обещают май теплее обычного

2 мая в пресс-центре «КП»-Красноярск прошла традиционная пресс-конференция, посвященная погодным сюрпризам и опасностям начавшегося месяца.
Ведущий синоптик Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов рассказал, какой будет погода в Красноярске в мае 2024 года, а заместитель начальника Главного управления МЧС России по Красноярскому краю Роман Ветчинников предупредил о рисках ЧС в регионе.
Похожий апрель был 57 лет назад!
Второй месяц весны выдался неоднозначным: то тепло, то холодно. Дмитрий Ульянов рассказал, что среднемесячная температура воздуха в Красноярске была +3,7, что на 0,3 градуса выше климатической нормы. Точно такая же была в уже далеком 1967 году.
Для сравнения: апрель-2023 запомнится специалистам среднемесячной температурой −0,3 градуса, а красноярцам — многими зябкими днями. Как говорится: таких рекордов нам больше не надо! А апрель-2022, напротив, выдался теплее климатической нормы с его средними +5,5 градусами. А в 2021 году в среднем было +2,7 градусов.
В центральных районах было от −3 до +3, а в южных от −1 до +6, что около нормы. А вот на севере региона, на Таймыре и в Туруханском районе, господствовали «отрицательные аномальные температуры». То есть, было по-зимнему холодно.
Каким ожидается последний месяц весны в Красноярске
Ведущий синоптик заверил, что в Красноярске температура воздуха в мае ожидается выше климатической нормы. Местами — на один-два градуса.
В целом, потепление и похолодание в мае будут волнообразными, как и в апреле. Только температура воздуха уже будет другой. В отдельные дни уже будет по-летнему жарко. Первая волна тепла накроет краевой центр уже в ближайшие дни. Вторая половина месяца тоже ожидается теплой.
Прогноз можно уверенно давать лишь на ближайшие дни, и вот какой он на предстоящую неделю: с 3 по 8 мая установится жаркая погода. Впрочем, ее немного «разбавят» дожди 3, 4 и 6 мая. Кроме этого, 3 мая ожидается усиление ветра. В основном, в первой декаде месяца он будет умеренным: с порывами пять-десять метров в секунду, в отдельные дни от трех до восьми метров в секунду.
Температура воздуха по ночам будет уверенно «плюсовая»: от +3 до +8 градусов, а в ночь на 6 мая она прогнозируется в промежутке +8 до +10. Днем будет гораздо теплее. 3 мая ожидается прогулочная погода с температурой воздуха в пределах от +12 до +14. 4 мая столбик термометра поднимется еще выше: до +15. Два самых теплых дня декады — 5 и 8 мая с почти летней жарой от +20 до +22 градусов. А 6 и 7 мая ожидается похолодание. Впрочем, температура воздуха опустится незначительно: до +16−18 градусов и до +14−15 соответственно.
Майское потепление затронет весь регион
В центральных районах Красноярского края в первой декаде мая, в основном, будет стоять теплая хорошая погода. Возможны лишь небольшие дожди. И только 6 мая они могут перейти в разряд умеренных, не исключены даже грозы. Температурный фон: от +3 до +8 ночью (а местами могут не исключены заморозки −2 до −7). Дневные температуры — вполне комфортные: от +11 до +17, и только местами от +5 до +10. 5 мая станет самым теплым днем декады: воздух прогреется от +20 до +25 градусов. Только в отдельных местах будет холоднее, но незначительно: в пределах от +12 до +17. 6 и 7 мая тоже будет тепло: температура воздуха прогнозируется в промежутке от +15 до +20 градусов и от +11 до +16 (соответственно). 8 мая снова станет знойно: синоптики ожидают до +24.
В южных районах региона в первой трети мая будет даже теплее. Например, 5 мая ожидается от +23 до +28. Но небольшие дожди, будут и там. 6 и 7 мая не исключены сильные осадки. 3 и 6 мая также усилится ветер: до 13−18 метров в секунду.
На север Красноярского края также приходит тепло, но там сохранятся более низкие температуры. На юге Таймыра плюсовые температуры возможны, но местами и днем. Ночью пока еще устойчивый «минус». Соответственно, и осадки в виде снега, при потеплении — мокрого. Жителей полуострова предупреждают об усилении ветра 5 и 8 мая: порывы достигнут 12−18 и 18−23 метров в секунду (соответственно). В Эвенкии с 3 по 5 мая будет по-весеннему тепло: днем воздух прогреется от +6 до +11 градусов. И с 6 по 8 мая потепление продолжится до +13−18 градусов. Правда, только днем. Ночью столбик термометра по-прежнему будет опускаться ниже нуля. Осадки ожидаются: от снега до дождей. Усиление ветра прогнозируется
Риски мая: шашлыки жарить можно, но очень осторожно
Главный риск мая — это чрезвычайные ситуации, связанные с ландшафтными пожарами. По статистике, их всплеск начинается со второй декады апреля, когда повышается температура воздуха, и дачники начинают очищать свои участки от сухой прошлогодней травы и устраивать пикники.
— Напоминаю, что жарить шашлыки на мангалах и других специальных приспособлениях на дачных участках можно, но они должны быть расположены не ближе, чем в пяти метрах от ближайших зданий и сооружений. Вокруг (в радиусе двух метров) все должно быть очищено от горючих материалов. Кроме того, обязательно должно быть в готовности все для тушения огня: огнетушитель, вода, песок, — поделился Роман Ветчинников, призвав жителей соблюдать осторожность.
— За нарушение пожарной безопасности предусмотрен штраф: для граждан — от 5 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 30 тысяч, для юридических — от 300 до 400 тысяч рублей, — добавил он. Стало известно, что в Красноярске с 3 по 31 мая ввели особый противопожарный режим, поэтому у них не получится жарить шашлыки на природе. Любителям этого блюда придется либо подождать, либо довольствоваться мясом, приготовленным в кафе, либо ехать за пределы города — туда, где режим еще не действует. Он предполагает запрет на посещение леса, разведение костров, сжигание мусора, травы и листвы. Кроме этого, нельзя готовить еду на открытом огне на природе, в том числе на мангалах и жаровнях.