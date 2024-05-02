В отдельные дни накроет почти летний зной до +25: красноярцам обещают май теплее обычного

В центральных районах Красноярского края в первой декаде мая, в основном, будет стоять теплая хорошая погода. Возможны лишь небольшие дожди. И только 6 мая они могут перейти в разряд умеренных, не исключены даже грозы. Температурный фон: от +3 до +8 ночью (а местами могут не исключены заморозки −2 до −7). Дневные температуры — вполне комфортные: от +11 до +17, и только местами от +5 до +10. 5 мая станет самым теплым днем декады: воздух прогреется от +20 до +25 градусов. Только в отдельных местах будет холоднее, но незначительно: в пределах от +12 до +17. 6 и 7 мая тоже будет тепло: температура воздуха прогнозируется в промежутке от +15 до +20 градусов и от +11 до +16 (соответственно). 8 мая снова станет знойно: синоптики ожидают до +24.