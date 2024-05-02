В Росгидрометцентре дали грустный прогноз на лето в Омске

По данным Гидрометцентра России, температура воздуха на большей части страны летом будет около нормы, но Омской области в этом плане повезло меньше.
В частности, в июне на территории Омской области осадков ожидается больше нормы, а температура воздуха будет около нормы. А вот в июле, по прогнозам метеорологов, на юге Сибири будет не только дождливо, но и холодно. Температура будет ниже многолетней нормы.
Стабильность придёт к омичам только в августе. Ожидается средняя месячная температура в районе нормы. Обилия осадков не прогнозируется. При этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что более точный прогноз на лето синоптики дадут не раньше конца мая.
Добавим, что погода в мае омичей пока не радует. По прогнозам синоптиков, со второй половины месяца дожди в регионе будут идти практически ежедневно.