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В Росгидрометцентре дали грустный прогноз на лето в Омске

Жары не ожидается.

Сейчас в Ричмонде: +15° 0 м/с 88% 757 мм рт. ст. +19°
Источник: Om1.ru

По данным Гидрометцентра России, температура воздуха на большей части страны летом будет около нормы, но Омской области в этом плане повезло меньше.

В частности, в июне на территории Омской области осадков ожидается больше нормы, а температура воздуха будет около нормы. А вот в июле, по прогнозам метеорологов, на юге Сибири будет не только дождливо, но и холодно. Температура будет ниже многолетней нормы.

Стабильность придёт к омичам только в августе. Ожидается средняя месячная температура в районе нормы. Обилия осадков не прогнозируется. При этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что более точный прогноз на лето синоптики дадут не раньше конца мая.

Добавим, что погода в мае омичей пока не радует. По прогнозам синоптиков, со второй половины месяца дожди в регионе будут идти практически ежедневно.