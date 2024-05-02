В Алмазарском районе Ташкента уничтожили четверть тонны андижанского мороженого

С наступлением жарких дней сотрудники районного отдела Санэпидкомитета провели рейды по точкам продажи андижанского мороженого и выяснили, что продавцы не только не имеют сертификата, спецодежды и перчаток, но и не могут рассказать о том, где произведен продукт.