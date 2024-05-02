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В Алмазарском районе Ташкента уничтожили четверть тонны андижанского мороженого

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сотрудники СЭБ Алмазарского района столицы озаботились здоровьем жителей и конфисковали 250 килограммов «легендарного» андижанского мороженого, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

С наступлением жарких дней сотрудники районного отдела Санэпидкомитета провели рейды по точкам продажи андижанского мороженого и выяснили, что продавцы не только не имеют сертификата, спецодежды и перчаток, но и не могут рассказать о том, где произведен продукт.

В ходе рейда 250 килограммов мороженого признано непригодным к употреблению, изъято из продажи и уничтожено согласно установленной процедуре.

Напомним, что специалисты уже неоднократно просили узбекистанцев быть аккуратными при покупке мороженого и других продуктов питания, которые реализуются без соблюдения элементарных санитарно-гигиенических правил.

Недавно в группе «Потребитель» также призывали не покупать мороженое в подозрительных точках: очевидцы рассказали, что один из продавцов вместо того, чтобы помыть ложку для накладывания продукта, просто облизал ее.

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