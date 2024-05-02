В Алмазарском районе Ташкента уничтожили четверть тонны андижанского мороженого

С наступлением жарких дней сотрудники районного отдела Санэпидкомитета провели рейды по точкам продажи андижанского мороженого и выяснили, что продавцы не только не имеют сертификата, спецодежды и перчаток, но и не могут рассказать о том, где произведен продукт.
В ходе рейда 250 килограммов мороженого признано непригодным к употреблению, изъято из продажи и уничтожено согласно установленной процедуре.
Напомним, что специалисты уже неоднократно просили узбекистанцев быть аккуратными при покупке мороженого и других продуктов питания, которые реализуются без соблюдения элементарных санитарно-гигиенических правил.
Недавно в группе «Потребитель» также призывали не покупать мороженое в подозрительных точках: очевидцы рассказали, что один из продавцов вместо того, чтобы помыть ложку для накладывания продукта, просто облизал ее.