Детская поликлиника на Грачева в Перми закрылась на капитальный ремонт

— Записали ребенка на прием в поликлинику на Грачева, 12, вскоре нам перезвонили и сообщили, что приема на Грачева не будет, надо ехать в поликлинику на Сакко и Ванцетти. К тому же в выходные мы увидели у поликлиники на Грачева рабочих, которые ремонтировали здание, там что-то экстренное произошло? — позвонила в редакцию «КП» многодетная пермячка.