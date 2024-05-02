Детская поликлиника на Грачева в Перми закрылась на капитальный ремонт

— Записали ребенка на прием в поликлинику на Грачева, 12, вскоре нам перезвонили и сообщили, что приема на Грачева не будет, надо ехать в поликлинику на Сакко и Ванцетти. К тому же в выходные мы увидели у поликлиники на Грачева рабочих, которые ремонтировали здание, там что-то экстренное произошло? — позвонила в редакцию «КП» многодетная пермячка.
«Комсомольской правде» в Министерстве здравоохранения Пермского края объяснили, что ремонт детской поликлиники на Грачева, 12 проводится в плановом порядке.
— УКС ПК заключил договор на выполнение работ по капитальному ремонту крыши и фасада здания детской поликлиники, — сообщили «КП» в пресс-службе регионального Минздрава. — Для обеспечения безопасности пациентов и персонала поликлиники, а также сохранения работоспособности медучреждения принято решение о временном переведении большей части персонала в поликлинику по адресу ул. Сакко и Ванцетти, 93а.
Важно: педиатрический участок микрорайона Висим также будет временно переведен в поликлинику по адресу ул. Сакко и Ванцетти, 93а. Еще два педиатрических участка, относящихся к микрорайону Запруд будут переведены в поликлинику по адресу ул. Лядовская, 127.
Остальные педиатрические участки, кабинет инфекционных заболеваний, а также неотложная медицинская помощь продолжат работу в здании поликлиники по адресу ул. Грачева, 12.